Tre attivisti provenienti dalla provincia di Ancona sono stati rilasciati dopo essere stati fermati da Israele mentre viaggiavano a bordo di una imbarcazione parte della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza. La flottiglia, composta da diverse imbarcazioni, era partita con l’obiettivo di raggiungere la zona di conflitto. I tre sono ora in viaggio di ritorno e si prevede che arriveranno ad Ancona nella notte. La loro liberazione è stata comunicata dalle autorità italiane.

ANCONA - Sono stati liberati i tre attivisti marchigiani della provincia di Ancona che si erano imbarcati con la Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza e che erano stati fermati da Israele al largo di Cipro. Dopo giorni di tensione e apprensione, Vittorio Sergi, Maurizio Menghini e Marco Montenovi sono ora in viaggio verso la Turchia, da dove faranno rientro in Italia. Chi sono i tre marchigiani della missione umanitaria I due attivisti di Senigallia, Vittorio Sergi e Maurizio Menghini, erano partiti insieme al regista indipendente anconetano Marco Montenovi con l’obiettivo di partecipare alla missione internazionale della Flotilla, iniziativa nata per portare solidarietà e attenzione sulla situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Flotilla verso Gaza, liberati i tre marchigiani fermati da Israele: atteso nella notte il rientro ad Ancona

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