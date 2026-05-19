Flotilla quaranta barche abbordate da Israele a Ovest di Cipro | 10 ancora in viaggio verso Gaza Fermati 12 italiani

Da ilfattoquotidiano.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quaranta imbarcazioni sono state intercettate da forze israeliane al largo delle coste a ovest di Cipro. Tra queste, dieci continuano il loro percorso diretto verso la Striscia di Gaza. Ventidue persone sono state arrestate e sono italiane. Le imbarcazioni coinvolte appartengono a un gruppo che si proponeva di consegnare aiuti umanitari nella regione palestinese. La vicenda si è svolta nelle acque internazionali e ha avuto come conseguenza l'intervento delle autorità israeliane.

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Dieci imbarcazioni civili della Global Sumud Flotilla stanno mantenendo la rotta verso Gaza, continuando ad avanzare in acque internazionali “nonostante un’aggressiva operazione di intercettazione da parte della Marina dell’occupazione israeliana”. Lo riferisce in un comunicato la stessa Global Sumud Flotilla. Secondo la Flotilla “la presenza di circa 10 imbarcazioni ancora operative in mare rappresenta una storica smentita a un assedio illegale che per decenni si è basato su una totale impunità militare” M5s: “Da Meloni silenzio gigantesco. La premier venga in Aula a riferire” “Chiediamo l’intervento della presidente Meloni su quello che sta accadendo in queste ore alla Flotilla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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