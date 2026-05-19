Flotilla quaranta barche abbordate da Israele a Ovest di Cipro | 10 ancora in viaggio verso Gaza Fermati 12 italiani

Quaranta imbarcazioni sono state intercettate da forze israeliane al largo delle coste a ovest di Cipro. Tra queste, dieci continuano il loro percorso diretto verso la Striscia di Gaza. Ventidue persone sono state arrestate e sono italiane. Le imbarcazioni coinvolte appartengono a un gruppo che si proponeva di consegnare aiuti umanitari nella regione palestinese. La vicenda si è svolta nelle acque internazionali e ha avuto come conseguenza l'intervento delle autorità israeliane.

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