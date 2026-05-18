Flotilla abbordata da Israele | Almeno 7 italiani fermati Il blitz nella nuova missione verso Gaza – La diretta
Nelle acque vicino a Cipro, soldati dell’esercito israeliano hanno intercettato e preso il controllo di alcune imbarcazioni appartenenti alla Sumud Flotilla, coinvolta in una missione diretta verso Gaza. Durante l’azione, almeno sette cittadini italiani sono stati fermati e portati a bordo delle imbarcazioni, senza ulteriori dettagli sulla loro identità o sulle condizioni. La flottiglia era partita con l’obiettivo di raggiungere la Striscia, ma è stata intercettata prima di arrivare nella zona.
Soldati dell’Idf hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. Una diretta streaming, mostrata dal Times of Israel, mostra dei commando della marina militare israeliana che abbordano una delle navi della missione umanitaria diretta a Gaza. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, fa sapere la Farnesina, «ha effettuato passi diplomatici con il governo israeliano per chiedere rassicurazioni sulle condizioni di trattamento degli attivisti italiani che potrebbero essere fermati dalle Idf». Secondo Maria Elena Delia, portavoce per l’Italia di Global Sumud Flotilla, «sono state già intercettate due delle otto barche che battono bandiera italiana e sono già stati presi alcuni dei 35 italiani che sono a bordo, almeno 7 o 8». 🔗 Leggi su Open.online
L'abbordaggio delle navi della Flotilla da parte di Israele
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