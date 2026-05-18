Flotilla abbordata da Israele | Almeno 7 italiani fermati Il blitz nella nuova missione verso Gaza – La diretta

Nelle acque vicino a Cipro, soldati dell’esercito israeliano hanno intercettato e preso il controllo di alcune imbarcazioni appartenenti alla Sumud Flotilla, coinvolta in una missione diretta verso Gaza. Durante l’azione, almeno sette cittadini italiani sono stati fermati e portati a bordo delle imbarcazioni, senza ulteriori dettagli sulla loro identità o sulle condizioni. La flottiglia era partita con l’obiettivo di raggiungere la Striscia, ma è stata intercettata prima di arrivare nella zona.

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