Flotilla abbordata da Israele | Almeno 7 italiani fermati Il blitz nella nuova missione verso Gaza – La diretta

Da open.online 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle acque vicino a Cipro, soldati dell’esercito israeliano hanno intercettato e preso il controllo di alcune imbarcazioni appartenenti alla Sumud Flotilla, coinvolta in una missione diretta verso Gaza. Durante l’azione, almeno sette cittadini italiani sono stati fermati e portati a bordo delle imbarcazioni, senza ulteriori dettagli sulla loro identità o sulle condizioni. La flottiglia era partita con l’obiettivo di raggiungere la Striscia, ma è stata intercettata prima di arrivare nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Soldati dell’Idf hanno preso il controllo delle imbarcazioni della Sumud Flotilla al largo delle acque di Cipro. Una diretta streaming, mostrata dal Times of Israel, mostra dei commando della marina militare israeliana che abbordano una delle navi della missione umanitaria diretta a Gaza. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, fa sapere la Farnesina, «ha effettuato passi diplomatici con il governo israeliano per chiedere rassicurazioni sulle condizioni di trattamento degli attivisti italiani che potrebbero essere fermati dalle Idf». Secondo Maria Elena Delia, portavoce per l’Italia di Global Sumud Flotilla, «sono state già intercettate due delle otto barche che battono bandiera italiana e sono già stati presi alcuni dei 35 italiani che sono a bordo, almeno 7 o 8». 🔗 Leggi su Open.online

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

L'abbordaggio delle navi della Flotilla da parte di Israele

Video L'abbordaggio delle navi della Flotilla da parte di Israele

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Israele vìola il diritto di mare: fermata flotilla ben lontana da Gaza, 24 italiani arrestato. Meloni: rilascio immediato Nella missione dei volontari anche pugliesi e lucani

Israele vìola il diritto di mare: fermata flotilla ben lontana da Gaza, 24 italiani arrestati. Meloni: rilascio immediato Nella missione dei volontari anche pugliesi e lucaniSono 175 gli attivisti fermati nella notte al largo di Creta, in acque non certo israeliane né prossime a Gaza.

flotilla abbordata da israeleDue navi da guerra all’orizzonte, Israele intercetta le barche della Global Sumud FlotillaDopo una notte di tensione, tra avvistamenti di droni e imbarcazioni non identificate, verso le 9 del mattino arriva il primo messaggio: Ecco stanno arrivando da noi, mentre le 52 barche a vela si t ... editorialedomani.it

flotilla abbordata da israeleMinacce di morte, maltrattamenti e privazione del sonno: la denuncia dei legali sulle condizioni di detenzione di Ávila e Abukeshek in IsraeleI due attivisti, figure di vertice della missione umanitaria diretta a Gaza e abbordata dalla Marina israeliana poco distante da Creta, sono al sesto giorno di sciopero della fame e bevono solo acqua, ... ilfattoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web