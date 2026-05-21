Flotilla umiliata in Israele l’Italia protesta

Da laverita.info 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al porto di Ashdod, gli attivisti coinvolti in una flottiglia vengono trattenuti, bendati, ammanettati e costretti a inginocchiarsi. Durante le operazioni, un ministro israeliano ha commentato con tono sprezzante: «Benvenuti da noi». La scena ha suscitato reazioni di protesta da parte dell’Italia, che ha condannato quanto accaduto. La vicenda si inserisce in una serie di tensioni legate alle attività di solidarietà nei confronti di una regione frequentemente al centro di dispute politiche e militari.

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«Israele», aggiunge infatti Netanyahu, «ha tutto il diritto di impedire alle flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas di entrare nelle nostre acque territoriali e raggiungere Gaza. Ho dato istruzioni alle autorità competenti di espellere i provocatori il prima possibile». Un personaggio inqualificabile, Ben-Givr, che ieri ha passato il segno anche nei confronti dell’Occidente: ha pubblicato dei video girati nel porto di Ashdod, dove sono detenuti gli attivisti della Flotilla fermati dalla marina militare israeliana, nei quali si mostra tutto contento mentre sbeffeggia i sequestrati, bendati e in manette, inginocchiati, con una persona sbattuta violentemente contro il pavimento. 🔗 Leggi su Laverita.info

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