Abbordata la Global Samud Flotilla Il mondo protesta parlando di operazione illegale ma Israele nega e accusa | Sono al soldo di Hamas
Nella notte, le forze navali israeliane hanno abbordato la Global Sumud Flotilla, una flottiglia di attivisti che si muoveva in acque internazionali per sensibilizzare sulla crisi a Gaza. L’operazione ha suscitato reazioni mondiali, con molti paesi che l’hanno definita illegale, mentre Israele ha negato e accusato gli attivisti di essere al servizio di Hamas. La vicenda ha alimentato un acceso dibattito internazionale.
L’abbordaggio, in piena notte e in acque internazionali, della Global Sumud Flotilla, la flotta di attivisti decisi a riportare l’attenzione sulla drammatica situazione dei palestinesi a Gaza, da parte delle forze navali israeliane si è trasformato nel più che prevedibile polverone politico. Nell’immediatezza dei fatti, a spiegare cosa stesse accadendo è stato Gur Tsabar, addetto stampa della Global Sumud Flotilla, che con toni duri ha dichiarato che si è trattato “di un vero e proprio attacco contro civili in acque internazionali. Imbarcazioni civili disarmate, a centinaia di chilometri da Israele, vengono circondate e minacciate con le armi”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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