Nella notte, le forze navali israeliane hanno abbordato la Global Sumud Flotilla, una flottiglia di attivisti che si muoveva in acque internazionali per sensibilizzare sulla crisi a Gaza. L’operazione ha suscitato reazioni mondiali, con molti paesi che l’hanno definita illegale, mentre Israele ha negato e accusato gli attivisti di essere al servizio di Hamas. La vicenda ha alimentato un acceso dibattito internazionale.

L’abbordaggio, in piena notte e in acque internazionali, della Global Sumud Flotilla, la flotta di attivisti decisi a riportare l’attenzione sulla drammatica situazione dei palestinesi a Gaza, da parte delle forze navali israeliane si è trasformato nel più che prevedibile polverone politico. Nell’immediatezza dei fatti, a spiegare cosa stesse accadendo è stato Gur Tsabar, addetto stampa della Global Sumud Flotilla, che con toni duri ha dichiarato che si è trattato “di un vero e proprio attacco contro civili in acque internazionali. Imbarcazioni civili disarmate, a centinaia di chilometri da Israele, vengono circondate e minacciate con le armi”.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Abbordata la Global Samud Flotilla. Il mondo protesta parlando di “operazione illegale”, ma Israele nega e accusa: “Sono al soldo di Hamas”

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