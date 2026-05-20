Flotilla gli attivisti fermati da Israele cominciano ad arrivare al porto di Ashdod 87 di loro in sciopero della fame per protesta

Gli attivisti coinvolti nella flottiglia sono stati trasferiti al porto di Ashdod, dove stanno arrivando in queste ore. Tra di loro, 87 hanno deciso di iniziare uno sciopero della fame per protestare contro le azioni di confisca e fermo degli imbarcazioni. Le operazioni di sbarco continuano nel rispetto delle procedure, mentre le autorità israeliane gestiscono la situazione. La presenza degli attivisti e le proteste rimangono al centro dell’attenzione mediatica internazionale.

Secondo fonti diplomatiche, i partecipanti alla missione della Global Flotilla, essendo più di 400, sono stati divisi in due gruppi. Il primo arriverà nel porto di Ashdod nelle prossime ore, il secondo probabilmente nel pomeriggio. Dopo le formalità necessarie, potrebbero essere trasferiti nel centro di detenzione di Ketziot, nel deserto del Negev. “Dopo un periodo iniziale in cui le informazioni riguardanti la loro ubicazione, il loro status giuridico e le loro condizioni di salute sono state fortemente limitate, i nostri avvocati hanno ottenuto l’accesso al porto di Ashdod per condurre consultazioni legali”. Lo ha dichiarato il team della ong Adalah che assiste gli attivisti della Global Sumud Flotilla bloccati da Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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