Flotilla gli attivisti fermati da Israele cominciano ad arrivare al porto di Ashdod 87 di loro in sciopero della fame per protesta

Da ilfattoquotidiano.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli attivisti coinvolti nella flottiglia sono stati trasferiti al porto di Ashdod, dove stanno arrivando in queste ore. Tra di loro, 87 hanno deciso di iniziare uno sciopero della fame per protestare contro le azioni di confisca e fermo degli imbarcazioni. Le operazioni di sbarco continuano nel rispetto delle procedure, mentre le autorità israeliane gestiscono la situazione. La presenza degli attivisti e le proteste rimangono al centro dell’attenzione mediatica internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Secondo fonti diplomatiche, i partecipanti alla missione della Global Flotilla, essendo più di 400, sono stati divisi in due gruppi. Il primo arriverà nel porto di Ashdod nelle prossime ore, il secondo probabilmente nel pomeriggio. Dopo le formalità necessarie, potrebbero essere trasferiti nel centro di detenzione di Ketziot, nel deserto del Negev. “Dopo un periodo iniziale in cui le informazioni riguardanti la loro ubicazione, il loro status giuridico e le loro condizioni di salute sono state fortemente limitate, i nostri avvocati hanno ottenuto l’accesso al porto di Ashdod per condurre consultazioni legali”. Lo ha dichiarato il team della ong Adalah che assiste gli attivisti della Global Sumud Flotilla bloccati da Israele. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Flotilla, tutti gli attivisti sono diretti in Israele: 87 hanno dichiarato lo sciopero della fameTutte le barche della Flotilla sono state intercettate da Israele nella giornata di ieri a circa un giorno di navigazione da Gaza.

Flotilla, la nave israeliana con a bordo gli attivisti fermati entra nel porto di AshdodUna nave della marina israeliana è stata avvistata mentre entrava nel porto di Ashdod.

flotilla gli attivisti fermatiFlotilla, '87 attivisti fermati da Israele sono in sciopero della fame'(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Ottantasette attivisti a bordo della Global Sumud Flotilla, fermati dall'Idf e diretti in Israele, hanno iniziato uno sciopero della fame. In un post pubblicato sulla piattafor ... tuttosport.com

flotilla gli attivisti fermatiFlotilla, Israele ferma tutte le barche dirette a Gaza. Attivisti: 29 italiani detenutiLeggi su Sky TG24 l'articolo Israele blocca la Flotilla, fermati 12 italiani. Tajani: Siano rilasciati subito ... tg24.sky.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web