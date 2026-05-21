Il governo ha espresso forte disappunto riguardo a una recente operazione di una flottiglia di migranti nel Mediterraneo, definendola inaccettabile e indegna. La premier ha richiesto che venga diffusa immediatamente una nota ufficiale, insistendo sulla necessità di adottare una posizione molto severa. La vicenda ha attirato l’attenzione in vista delle prossime consultazioni politiche, con l’obiettivo di chiarire i punti di vista ufficiali sulla questione.

«Ma stiamo scherzando? È inaccettabile, indegno, e va messo nero su bianco. La nota va diramata subito e deve essere durissima. Va convocato l'ambasciatore e vanno esatte pubbliche scuse. Antonio, sei d'accordo?». Giorgia Meloni salta sulla sedia quando a Villa Doria Pamphili, ieri teatro dell'impeccabile visita del primo ministro Narendra Modi, le viene mostrato il video della vergogna, quello in cui il ministro israeliano della Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir esibisce come un trofeo gli attivisti della Global Sumud Flotilla in ginocchio e bendati al loro arrivo in Israele, al porto di Ashdod. Tra loro anche alcuni dei 29 italiani che hanno preso parte alla missione di disobbedienza civile e umanitaria internazionale via mare. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Flotilla, sdegno di Meloni: «Interveniamo». Mossa (anche) verso le elezioni

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