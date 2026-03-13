Una crociera verso Cuba è in programma nei prossimi giorni, con l’obiettivo di rompere il blocco navale imposto dagli Stati Uniti. A bordo ci sarà anche un personaggio noto come la Pimpa, che si unirà a Ilaria Salis per affrontare le onde e partecipare a questa iniziativa. La partenza della Flotilla si inserisce in un percorso di protesta contro le restrizioni imposte dal governo statunitense.

Che non fosse una cosa seria avevamo un legittimo sospetto, ora è una certezza. Sulla ‘eroica’ Flotilla che partirà nei prossimi giorni alla volta di Cuba (la crociera verso Gaza può aspettare) con l’obiettivo di rompere il blocco navale Usa ci sarà anche la Pimpa. Mancava solo lei, la dalmata a macchie rosse uscita dalla matita di Altan, arruolata da Ilaria Salis e compagni pro Pal per la crociata marittima a difesa del regime comunista disturbato dal nemico Donald Trump. Sulla Flotilla anche la compagna Pimpa, Cuba è salva dal tiranno Trump. Non è dato sapere se anche alla cagnolina (maculata di rosso, of course) saranno richiesti i mille euro per partecipare alla missione, ma di sicuro lei è pronta ad affrontare ore e ore di navigazione per la causa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Anche la Pimpa sulla Flotilla verso Cuba. Sfiderà le onde con Ilaria Salis per rompere l’embargo del tiranno Trump

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