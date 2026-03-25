Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato ha annunciato che Daniela Santanché si dimetterà da ministra del Turismo. La comunicazione è arrivata durante la seduta di mercoledì 25 marzo, quando Malan ha affermato che la ministra seguirà le indicazioni del presidente del Consiglio. La notizia ha suscitato reazioni tra i senatori e ha portato a una richiesta di chiarezza da parte di alcuni esponenti politici.

Dopo il passo indietro di Delmastro e Bartolozzi, la ministra pronta a lasciare l'incarico: le opposizioni compatte firmano la sfiducia. Bonelli (Verdi): "Atto di igiene politica" Daniela Santanché si dimetterà da ministra del Turismo. Lo ha detto mercoledì 25 marzo il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Lucio Malan parlando in aula: “Quanto al ministro Santanché, come tutti i membri del governo, seguirà le indicazioni del presidente del consiglio”. “Tutte e tre le questioni di Delmastro, Bartolozzi e Santanché sono estranee all'attività del governo”, ha proseguito: “Non è una questione politica, sono situazioni personali dei tre che non hanno nulla a che fare con la vita del governo”, ha aggiunto l'esponente di FdI. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Santanchè verso le dimissioni: l'annuncio di FdI e la mossa di Meloni. Sala: "Facciano in fretta"

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