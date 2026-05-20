Il ministro della Difesa ha commentato le recenti immagini diffuse da un politico israeliano, definendole inaccettabili e inappropriate. Ha aggiunto che non ci sono motivi per deridere la situazione di cittadini prelevati in acque internazionali e portati contro la loro volontà. La dichiarazione si riferisce a un episodio in cui sono state pubblicate foto e video di cittadini coinvolti in operazioni di prelievo, suscitando reazioni di disapprovazione da parte di rappresentanti politici e istituzionali.

“Non c’è nulla da deridere ed è inaccettabile che qualcuno pubblichi quelle immagini e che abbia questo atteggiamento nei confronti di cittadini prelevati in acque internazionali e poi portati contro la loro volontà e contro ogni tipo di diritto. Semmai è una cosa di cui avrebbe dovuto vergognarsi”. Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, entrando a Montecitorio, commenta le immagini che giungono da Israele e che mostrano il trattamento riservato agli equipaggi della Flottilla. “Noi abbiamo l’abitudine di trattare in modo diversi i cittadini che vengono in Italia e non abbiamo l’abitudine di catturare nessuno in acque internazionali e forse – continua Crosetto, Ben Gvir – dovrebbe imparare qualcosa da noi e dal nostro modo di accogliere tutte le nazionalità perché alla lunga servirebbe a Israele”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, Crosetto: “Ben Gvir si dovrebbe vergognare. Non accettiamo immagini come quelle che ha pubblicato”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Caso Flotilla, l’ira dell’Italia contro il Ministro Ben Gvir: “Immagini inaccettabili, vogliamo le scuse”

Leggi anche: Flotilla, Meloni condanna il ministro israeliano Ben Gvir che irride gli attivisti prigionieri: “Inaccettabile, pretendiamo le scuse”. E fa convocare l’ambasciatore

Flotilla, attivisti bendati e in ginocchio. Il video choc di Ben Gvir: Benvenuti in Israele. Meloni-Tajani: InaccettabileNuove immagini choc documentano il trattamento riservato dalle autorità israeliane agli attivisti della Global Sumud Flotilla, bloccati dalla marina militare e trasferiti nel porto ... corriereadriatico.it

Meloni e Tajani: 'Inaccettabili i video di Ben Gvir'. Il ministro israeliano deride i fermati bendati e legatiCrosetto: 'Noi gli israeliani non li arrestiamo in mare'. Nel porto di Ashdod gli attivisti sono stati legati, spinti a terra, messi a quattro zampe e trascinati sul pavimento. Il ministro degli Ester ... ansa.it