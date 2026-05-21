Flotilla Sappino incalza Tajani | Sospenderete gli accordi commerciali con Israele? Il ministro non risponde e se ne va Bersani | Una vergogna

Da ilfattoquotidiano.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una conferenza stampa, il vicepremier e ministro degli Esteri viene interpellato da un rappresentante di Flotilla sull’eventualità di sospendere gli accordi commerciali con Israele. Tajani non risponde alle domande e si allontana. In un altro intervento, un esponente del Partito Democratico commenta la situazione definendola una “vergogna”. La discussione si è svolta nel corso di un evento pubblico, senza ulteriori aggiornamenti ufficiali sulle decisioni future.

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Botta e risposta al vetriolo tra il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani e l’inviato di Tagadà (La7), Luca Sappino sulla richiesta rivolta alla Unione europea dal governo Meloni di imporre sanzioni mirate solo contro il ministro israeliano della Sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir, a seguito dalla diffusione del video choc sugli attivisti della Flotilla. Sappino chiede a Tajani: “Ha anche detto che questo è il primo passo e forse ce ne saranno altri. Vuole dirci quali possono essere gli altri passi, perché altrimenti sembra che il problema sia l’esibizione del ministro Ben Gvir e non una pratica già successa anche in altre occasioni con gli attivisti della Flotilla e con i palestinesi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, Sappino incalza Tajani: “Sospenderete gli accordi commerciali con Israele?”. Il ministro non risponde e se ne va. Bersani: “Una vergogna”
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