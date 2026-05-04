Durante la puntata del 4 maggio di Uomini e Donne, Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa hanno annunciato la loro uscita dal programma. La discussione tra i due è risultata accesa, portando a confronti diretti e dichiarazioni. Contestualmente, sono state fatte diverse accuse e sono stati riferiti accordi tra alcuni partecipanti. Nello stesso episodio, Marco ha deciso di lasciare la trasmissione.

La puntata del 4 maggio di Uomini e Donne si è aperta con l’uscita dalla trasmissione di Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa, ma il tutto è accaduto in maniera piuttosto animata. Poi Marco ha deciso di lasciare la trasmissione, prima dell’arrivo di una nuova segnalazione suo suo conto. L’uscita di Elisabetta e Sebastiano da UeD: il racconto e le accuse. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa hanno raccontato del loro riavvicinamento, che li ha portati a lasciare il programma insieme. Stando al loro racconto, a fare il primo passo è stata la donna che, dopo aver assistito all’uscita dal programma di Sebastiano con Simona, gli ha mandato un messaggio dicendosi spiazzata e confessandogli i suoi sentimenti.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Elisabetta e Sebastiano lasciano UeD, ma piovono accuse e accordi, Marco se ne va

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