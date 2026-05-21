Un video diffuso dal ministro israeliano Itamar Ben Gvir ha suscitato molte reazioni, con alcune fonti che lo hanno definito “scioccante” e incompatibile con i principi democratici. Le immagini mostrano il ministro in un contesto che ha generato accuse di alimentare il clima di ostilità tra le parti coinvolte. La diffusione del filmato ha riacceso il dibattito pubblico e politico, con commentatori e rappresentanti di diversi schieramenti che si sono espressi sulla vicenda.

Le immagini diffuse dal ministro israeliano Itamar Ben Gvir sono state definite “scioccanti e incompatibili con i valori di una democrazia”. Deridere persone fermate, bendate e ammanettate, significa calpestare la dignità umana. Questo gesto, secondo Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio, rivela una cultura politica violenta e razzista che non può trovare alcuna giustificazione. Rocca ha espresso il suo pieno accordo con le parole della premier Giorgia Meloni e del ministro Guido Crosetto, sottolineando che quei video sono inaccettabili e offendono non solo le persone coinvolte, ma anche i principi stessi di umanità, rispetto e diritto internazionale che dovrebbero guidare ogni istituzione. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Flotilla: Rocca, video ministro israeliano Ben Gvir inaccettabili, alimenta clima di odio

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