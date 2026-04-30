Fermata la Flotilla arrestati 175 attivisti Meloni | Israele liberi subito gli italiani fermati illegalmente

Nella mattinata di oggi, la presidente del Consiglio ha convocato una riunione in seguito all’arresto di 175 attivisti della Flotilla, una nave che si trovava nel Mediterraneo. La notizia ha fatto il giro delle agenzie di stampa e sui social network, mentre le autorità israeliane hanno fermato i partecipanti al movimento pacifista. Meloni ha chiesto che gli italiani siano liberati immediatamente e senza condizioni.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, stamani ha tenuto una riunione alla quale hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, il ministro della Difesa, Guido Crosetto e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, sugli sviluppi relativi alla Global Sumud Flotilla. Lo rende noto Palazzo Chigi. In questo quadro, il governo italiano "condanna il sequestro delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, avvenuto ieri sera in acque internazionali al largo delle coste greche" e chiede al governo d’Israele "l’immediata liberazione di tutti gli italiani illegalmente fermati, il pieno rispetto del diritto internazionale e garanzie sull’incolumità fisica delle persone a bordo", si legge nel comunicato.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fermata la Flotilla, arrestati 175 attivisti. Meloni: "Israele liberi subito gli italiani fermati illegalmente" Notizie correlate Meloni condanna il sequestro della Flotilla: “Israele liberi subito gli italiani fermati”Dopo 12 ore dall'abbordaggio della Flotilla dal governo italiano arriva una prima condanna nei confronti di Israele. Flotilla, la condanna di Meloni: “Israele liberi immediatamente gli italiani fermati”Giorgia Meloni e il governo italiano condannato il blitz di Israele contro la Global Sumud Flotilla al largo di Creta e chiedono l’immediata... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Abbordata la Flotilla: attivisti arrestati in mare aperto; Pirateria di Stato nel Mediterraneo: Israele assalta la Global Sumud Flotilla; Flotilla, la spedizione è già finita: Israele ferma 50 barche e arresta 400 ProPal; Gaza, Flotilla intercettata da Israele al largo di Creta. Gli attivisti: I governi ci proteggano. Israele intercetta la Flotilla, arrestati anche 24 italiani. Meloni: 'Liberazione immediata'Lo stop al largo di Creta, fermati 175 attivisti. l'Ue: 'La libertà di navigazione deve essere rispettata' (ANSA) ... ansa.it Global Sumud Flotilla, 24 gli attivisti italiani arrestati. Israele ha 24 ore ore per avviare le espulsioniGrave che gli attivisti fermati a 150 miglia nautiche da Creta e a 600 miglia di distanza dalla costa di Gaza vengano portati in Israele ... blitzquotidiano.it «Papà, mi sta molestando sul bus, aiutami». Lui aspetta il maniaco alla fermata e scoppia la rissa. Paura a Perugia - facebook.com facebook “Se gli dai una coltellata diventa virale”. Fermata gang a Gioia Tauro per violenza su soggetti fragili x.com