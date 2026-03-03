Fiumicino atterra il primo charter | rientrati 127 italiani bloccati nel Golfo

Alle 21.28 di ieri sera, all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino è atterrato il primo volo charter con 127 italiani a bordo, dopo essere rimasti bloccati nei Paesi del Golfo. Il volo ha portato a casa i cittadini italiani coinvolti nella situazione internazionale, che si era sviluppata in seguito alle tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele.

Fiumicino, 3 marzo 2026 – È atterrato alle 21.28 di ieri sera all'aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino il primo volo charter con a bordo 127 italiani rimasti bloccati nei Paesi del Golfo dopo la risposta iraniana agli attacchi di Stati Uniti e Israele. Il velivolo della compagnia Oman Air, partito dall'Oman, era decollato alle 14.15. Secondo quanto riferito dalle principali agenzie e testate, il Boeing 737 è partito da Mascate ed è stato operato da Oman Air. L'assistenza ai cittadini italiani, bloccati in Oman o trasferiti nell'area con il supporto delle rappresentanze diplomatiche, è stata coordinata dalla Farnesina insieme alle sedi consolari nella regione.