Due esponenti politici sono rientrati in Italia dopo aver partecipato alla flottiglia. Si tratta dell’inviato di un quotidiano e di un deputato appartenente a un movimento politico. Entrambi avevano preso parte all’iniziativa all’estero e ora sono tornati nel paese. La loro presenza all’estero era stata riferita nelle scorse settimane, mentre il rientro è stato comunicato nelle ultime ore. Non sono stati forniti dettagli su eventuali dichiarazioni o prossimi impegni.

“Sono indignato. Israele ha il diritto di difendersi, ma non ha il diritto di umiliare prigionieri, persone inermi che non hanno compiuto atti di violenza e che non sono terroristi”. Lo ha affermato il ministro degli esteri Antonio Tajani in una intervista all’Avvenire. “Una cosa è mantenere un blocco navale, un’altra ben diversa è mettere in discussione la dignità e la sicurezza delle persone. Mi dispiace soprattutto per il popolo di Israele, che non merita un ministro come Ben-Gvir. L’Italia comunque chiede conto di quanto è accaduto al Governo israeliano”, ha aggiunto il titolare della Farnesina. La Nuova Zelanda ha reso noto che... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, rientrano in Italia l’inviato del Fatto Mantovani e il deputato M5s Carotenuto

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