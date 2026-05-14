Flotilla il deputato Carotenuto a bordo intervistato dall’inviato del Fatto Mantovani | Assurda la complicità del governo italiano con Isrtaele

Da ilfattoquotidiano.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partenza della Global Sumud Flotilla da un porto turco verso Gaza, il deputato del Movimento 5 stelle è stato intervistato da un giornalista del Fatto. L’esponente politico ha dichiarato che considera assurda la collaborazione del governo italiano con Israele. Carotenuto è l’unico parlamentare presente a bordo della missione, che si è rimessa in navigazione giovedì scorso. La flottiglia si sta dirigendo verso le coste della Striscia di Gaza.

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Alla Global Sumud Flotilla, ripartita giovedì dalla Turchia verso Gaza, si è unito Dario Carotenuto, deputato del Movimento 5 stelle e unico parlamentare a bordo della nuova missione. A intervistarlo l'inviato del Fatto Alessandro Mantovani. Imbarcarsi, spiega Carotenuto, non è stato semplice: "Ho un bambino di tre anni che comincia a dirmi "Dove vai papà?" ogni volta che esco. Però penso che lo faccio per lui, perché i tanti bambini palestinesi vittime di questo genocidio sono i nostri figli, e quello che succede oggi a loro potrebbe capitare a chiunque altro un domani. Da quando è stato palese che il disegno di Netanyahu fosse... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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