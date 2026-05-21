Due attivisti della Flotilla sono rientrati in Italia e hanno riferito di essere stati aggrediti da tre uomini. Sono stati spostati nel carcere di Ketziot, nel deserto, la sera scorsa. Nelle ore successive si prevede l’avvio di espulsioni di massa degli attivisti coinvolti. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e riguarda persone che erano a bordo della nave coinvolta in un'operazione internazionale.

Nelle prossime ore dovrebbero iniziare le espulsioni di massa degli attivisti della Flotilla, che nella serata di ieri sono stati spostati nel carcere di Ketziot, nel deserto. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha dichiarato che le operazioni si svolgeranno rapidamente a seguito del video della vergogna pubblicato da Itamar Ben Gvir che ha indignato il mondo ma, intanto, i rilasci sono avvenuti con il contagocce. I primi a lasciare Israele dopo la diffusione delle immagini sono stati due attivisti sudcoreani mentre gli italiani Alessandro Mantovani, inviato del Fatto Quotidiano, e Dario Carotenuto, deputato del M5s, sono partiti ieri. Hanno fatto scalo nella notte in Grecia e sono arrivati in mattinata a Fiumicino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Flotilla, rientrano in Italia Carotenuto e Mantovani: "Picchiati selvaggiamente da tre energumeni"

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