Gli attivisti della Global Sumud Flotilla sono rientrati in Italia e hanno descritto ai giornalisti di aver subito controlli stretti con mitra puntati e catene alle caviglie. La procura di Roma ha annunciato che acquisirà i video relativi all’episodio. Mantovani e Carotenuto hanno riferito di aver vissuto momenti di forte tensione durante l’arresto. La procura sta esaminando i materiali video disponibili per fare chiarezza sull’accaduto.

Gli attivisti della Global Sumud Flotilla sono tornati, Carotenuto e Mantovani raccontano sgomenti ai cronisti ciò che hanno subito Trattati come animali, come schiavi dei tempi passati, ciò che è successo agli attivisti della Flotillaè stato condannato da tutte le istituzioni italiane ed anche all’estero. PerfinoNetanhyuha preso le distanze da quanto accaduto. Adesso il pm di Roma ha deciso di acquisire il video diffuso ieri sui propri canali social dal ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir. Qui appaiono i partecipanti alla missione inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena e derisi dallo stesso ministro.... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Flotilla, pm Roma acquisirà i video. Mantovani e Carotenuto rientrati in Italia: “Mitra puntati e catene alle caviglie”

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