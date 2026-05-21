Flotilla Carotenuto e Mantovani rientrano a Fiumicino | Manette e catene alle caviglie

Da cdn.ilfaroonline.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina all’aeroporto di Fiumicino sono arrivati il deputato del Movimento 5 Stelle e un giornalista, entrambi a bordo di una nave della Flotilla intercettata da Israele. Le autorità hanno accompagnato le due persone con manette e catene alle caviglie. L'atterraggio si è svolto senza incidenti, e i due sono stati portati via dopo aver lasciato l’aereo. La notizia ha attirato l’attenzione dei media presenti all’aeroporto.

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Fiumicino, 21 maggio 2026 – Sono atterrati questa mattina all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, entrambi a bordo di una delle navi della Flotilla intercettate da Israele. I due sono arrivati con un volo di linea da Atene e sono stati accolti da giornalisti e parlamentari, tra cui il deputato dem Arturo Scotto e Francesco Silvestri del Movimento 5 Stelle. Al loro arrivo, Carotenuto e Mantovani hanno raccontato le ore successive all’intercettazione, denunciando il trattamento subito da parte delle autorità israeliane. Mantovani: “Portati a Ben-Gurion con manette e catene”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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