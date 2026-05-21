Flotilla Carotenuto e Mantovani rientrano a Fiumicino | Manette e catene alle caviglie

Questa mattina all’aeroporto di Fiumicino sono arrivati il deputato del Movimento 5 Stelle e un giornalista, entrambi a bordo di una nave della Flotilla intercettata da Israele. Le autorità hanno accompagnato le due persone con manette e catene alle caviglie. L'atterraggio si è svolto senza incidenti, e i due sono stati portati via dopo aver lasciato l’aereo. La notizia ha attirato l’attenzione dei media presenti all’aeroporto.

Fiumicino, 21 maggio 2026 – Sono atterrati questa mattina all’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, entrambi a bordo di una delle navi della Flotilla intercettate da Israele. I due sono arrivati con un volo di linea da Atene e sono stati accolti da giornalisti e parlamentari, tra cui il deputato dem Arturo Scotto e Francesco Silvestri del Movimento 5 Stelle. Al loro arrivo, Carotenuto e Mantovani hanno raccontato le ore successive all’intercettazione, denunciando il trattamento subito da parte delle autorità israeliane. Mantovani: “Portati a Ben-Gurion con manette e catene”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Gli attivisti della Flotilla. Mantovani e Carotenuto: "Noi picchiati, con le manette e le catene alle caviglie"Il deputato del M5S Dario Carotenuto ed il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della Flotilla...

Gli attivisti della Flotilla. Mantovani: "Noi picchiati, con le manette e le catene alle caviglie"« Io ho preso le botte, Dario Carotenuto ha preso le botte , altri hanno preso più botte di noi.

NEWS - Flotilla, Carotenuto e Mantovani sono rientrati in Italia ift.tt/yzXvhFm x.com

Flotilla, Carotenuto e Mantovani arrivati in Italia: Picchiati e legatiDario Carotenuto e Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi?della Flotilla intercettate dall'Idf, sono rientrati in Italia. lettera43.it

Flotilla, rientrano in Italia Carotenuto e Mantovani: Incatenati e malmenati dopo l’intercettazioneIl deputato M5S e il giornalista del Fatto Quotidiano atterrano a Fiumicino: racconti durissimi sulla detenzione ... tg.la7.it