Nelle ultime ore, gli attivisti della Flotilla sono stati rilasciati e si stanno dirigendo verso la Turchia. I sindaci della provincia di Bologna hanno chiesto al governo di adottare sanzioni contro Israele, ma al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali. La notizia arriva dopo che, nei giorni scorsi, i membri della flottiglia erano stati trattenuti in diverse aree prima di essere liberati. La loro destinazione finale sarà la Turchia, dove dovrebbero arrivare entro questa giornata.

Bologna, 21 maggio 2026 – Gli attivisti della Flotilla sarebbero stati rilasciati nelle scorse ore e dovrebbero arrivare in Turchia in giornata. Un sospiro di sollievo per i familiari (3 attivisti sono bolognesi, ndr) anche se, per il momento, la prudenza è d’obbligo. Gli attivisti, infatti, sarebbero ancora sotto stretta osservazione delle forze israeliane. In prima linea per la tutela dei tre attivisti bolognesi ci sono i sindaci del territorio. “Siamo amministratrici e amministratori della Città metropolitana di Bologna. Alessio Catanzaro di Budrio, Francesco Gilli di Grizzana Morandi e Ilaria Mancosu di Bologna sono tre persone della nostra comunità che sono state detenute da Israele in completa violazione del diritto internazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Flotilla, ostaggi liberati e in viaggio verso la Turchia. I sindaci del Bolognese: “Il Governo sanzioni Israele”

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