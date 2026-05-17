Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono partite dal golfo di Çavu?köy, sulla costa meridionale della Turchia, e si dirigono verso le acque di Gaza. Secondo l’inviato presente sul campo, si aspetta un intervento anticipato da parte di Israele. Le barche, che fanno parte di un'iniziativa internazionale, sono state segnalate mentre attraversano il mare diretto verso il territorio palestinese. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito alle eventuali misure di blocco o alle reazioni delle autorità coinvolte.

Le barche della Global Sumud Flotilla hanno lasciato il golfo di Çavu?köy, costa meridionale della Turchia e stanno navigando verso le coste di Gaza. L’inviato del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani si trova a bordo di una delle imbarcazioni.”A questo punto – racconta – la navigazione dovrebbe essere diretta fino a Gaza o fin dove ci faranno arrivare. Sono 400 miglia, in genere con questo tipo di barche si fanno in 3-4 giorni. Vedremo se quando e come la marina israeliana riterrà di intervenire, perché c’è anche da aspettarsi un intervento piuttosto anticipato. Del resto hanno dimostrato di muoversi con grande spregiudicatezza per tutto il Mediterraneo” L'articolo Flotilla, le barche lasciano la Turchia dirette verso Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, le barche lasciano la Turchia dirette verso Gaza. Il racconto dell’inviato: “Ci aspettiamo intervento anticipato di Israele”

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