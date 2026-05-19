Gli attivisti coinvolti nell'operazione saranno trasferiti al porto di Ashdod. Durante le operazioni di intercettamento, un soldato israeliano ha aperto il fuoco. Le autorità israeliane hanno confermato l'intervento militare e il trasferimento dei partecipanti alla flottiglia. La notizia è stata diffusa dai canali ufficiali, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell'incidente. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla gestione dell'operazione e sui rapporti tra le parti coinvolte.

Quasi tutte le barche della Global Sumud Flotilla sono state bloccate dalla marina israeliana: l’operazione di intercettazione era iniziata lunedì mattina in acque internazionali vicino a Cipro ed è proseguita martedì, sempre in acque internazionali, a nord dell’Egitto. L’organizzazione ha detto che centinaia di attivisti sono stati trattenuti da Israele: il ministero degli Esteri italiano ha fatto sapere che tra loro ci sono 27 cittadini italiani e che tutti dovrebbero essere portati al porto di Ashdod, fra Tel Aviv e la Striscia di Gaza. Poco prima delle 16 gli organizzatori dell’iniziativa hanno pubblicato sui social un video in cui si vede un soldato israeliano sparare contro una barca della Flotilla. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Gli attivisti della Flotilla intercettati saranno portati in Israele

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Two Foreign Activists from Gaza Flotilla Appear in Israeli Court After Detention | APT

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