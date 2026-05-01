Gli attivisti della Global Sumud Flotilla per Gaza, circa 175 persone, sono sbarcati a Creta dopo essere stati intercettati nella notte tra mercoledì e giovedì da forze israeliane in acque internazionali del Mediterraneo. Un giornalista di Afp ha confermato l’arrivo degli attivisti sull’isola, che si sono trovati coinvolti in questa operazione nel corso di un intervento in mare.

I circa 175 attivisti della Global Sumud Flotilla per Gaza che erano stati intercettati nella notte tra mercoledì e giovedì dalle forze israeliane in acque internazionali nel Mediterraneo sono sbarcati a Creta: lo ha constatato un giornalista di Afp sul posto. Lo sbarco è avvenuto nel sud-est dell'isola. Scortati dalla guardia costiera greca, gli attivisti sono saliti su quattro autobus diretti verso una destinazione al momento non specificata dalle autorità, secondo la stessa fonte. Due degli attivisti "saranno condotti in Israele per essere interrogati", in quanto considerati autori di attività sospette: lo indica in un comunicato il Ministero degli Esteri israeliano.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Sbarcati a Creta gli attivisti della Flotilla intercettati da Israele

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