La ministra degli Esteri del Regno Unito ha commentato un video diffuso dal ministro israeliano Ben Gvir, definendolo vergognoso e affermando di essere profondamente sconvolta. Secondo quanto riferito, le immagini mostrano scene considerate dal governo britannico come una violazione delle norme di rispetto e dignità umana. La ministra ha condannato pubblicamente il contenuto del video, sottolineando la condanna del governo britannico nei confronti di tali comportamenti.

“Assistiamo a scene assolutamente vergognose e a questo video diffuso dal ministro del governo israeliano Ben Gvir che mostra una totale mancanza di rispetto e una violazione delle norme fondamentali della dignità umana”. Lo ha detto Yvette Cooper, segretaria di Stato per gli affari esteri del governo della Gran Bretagna commentando le immagini che mostrano Ben Gvir umiliare gli attivisti della Global Sumud Flotilla al porto israeliano di Ashdod. “Siamo profondamente sconvolti e abbiamo inviato una nota di protesta all’ambasciata israeliana perché abbiamo bisogno di una spiegazione urgente su come ciò abbia potuto accadere”, ha aggiunto Cooper. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, ministra esteri Gb su video Ben Gvir: "Vergognoso, siamo profondamente sconvolti"

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Ministra esteri GB sul video Ben Gvir: Vergognoso. Nota di protesta all'ambasciata israeliana

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