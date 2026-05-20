Flotilla Conte | video Ben Gvir sconcio Governo italiano sia conseguente

Un rappresentante del governo italiano ha riferito di essere stato informato che un funzionario di alto livello e un giornalista italiano potrebbero essere imbarcati e partire in serata, arrivando in Italia nella mattina successiva. La notizia riguarda anche altri cittadini italiani coinvolti in un viaggio ufficiale o personale. La comunicazione è avvenuta in un momento di tensione tra le autorità italiane e un funzionario di un ente locale, in relazione a un video diffuso online.

Roma, 20 mag. (askanews) – “Mi stanno preannunciando che verranno imbarcati lui e il giornalista Mantovani del Fatto Quotidiano e altri italiani, immagino questa sera e arriveranno domani mattina”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto informazioni sul deputato del M5S Dario Carotenuto sequestrato in acque internazionali dalle forze israeliane insieme a centinaia di attivisti della Flotilla. Parlando a margine della presentazione di un libro a Roma, l’ex premier è tornato a commentare il video dei maltrattamenti ai danni degli attivisti italiani in Israele: “Abbiamo visto quelle immagini, sono immagini assolutamente sconce, ledono la dignità di qualsiasi essere umano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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