Flotilla Mattarella | Trattamento incivile a persone fermate illegalmente

Da imolaoggi.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente della Repubblica ha commentato le recenti immagini che mostrano persone fermate senza un’adeguata autorizzazione, definendole un trattamento incivile. Ha inoltre espresso sconcerto per le immagini di un ministro israeliano, ritenendole inaccettabili. La questione riguarda episodi di repressione e comportamenti ritenuti lesivi dei diritti delle persone coinvolte, suscitando reazioni e interrogativi sulla legittimità di tali azioni. La discussione si inserisce in un quadro più ampio di attenzione alle procedure e ai diritti umani.

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“Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili. È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona. Il Governo italiano sta immediatamente compiendo, ai più alti livelli istituzionali, tutti i passi necessari per ottenere la liberazione immediata dei cittadini italiani coinvolti. L’Italia pretende inoltre le scuse per il trattamento riservato a questi manifestanti e per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle esplicite richieste del Governo italiano. Per questi motivi, il Ministero degli Affari Esteri e della... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Mattarella: Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente

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