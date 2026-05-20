Flotilla Mattarella sulle umiliazioni agli attivisti | Trattamento incivile livello infimo di un ministro
Il presidente della Repubblica ha commentato le immagini diffuse riguardanti il trattamento riservato agli attivisti dalla forze di sicurezza. Nelle riprese, si vede un ministro partecipare a un episodio che è stato definito in modo critico, con riferimenti a comportamenti ritenuti umilianti e a un livello di rispetto giudicato molto basso. Le immagini sono state al centro di discussioni pubbliche e politiche, portando l’attenzione sulle modalità di intervento delle autorità in situazioni di tensione.
Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si fa sentire sul caso Flotilla, commentando il video - nel quale compare il ministro per la sicurezza nazionale Ben Gvir - in cui gli attivisti vengono trattenuti da Israele. Si è trattato di un “trattamento incivile - ha scritto Mattarella in una nota - inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali, che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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