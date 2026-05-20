Flotilla Mattarella sulle umiliazioni agli attivisti | Trattamento incivile livello infimo di un ministro

Il presidente della Repubblica ha commentato le immagini diffuse riguardanti il trattamento riservato agli attivisti dalla forze di sicurezza. Nelle riprese, si vede un ministro partecipare a un episodio che è stato definito in modo critico, con riferimenti a comportamenti ritenuti umilianti e a un livello di rispetto giudicato molto basso. Le immagini sono state al centro di discussioni pubbliche e politiche, portando l’attenzione sulle modalità di intervento delle autorità in situazioni di tensione.

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