Flotilla Mantovano | portato all’aeroporto con manette e catene a caviglie

Un uomo ha riferito di essere stato condotto all’aeroporto di Tel Aviv con le manette ai polsi e le catene alle caviglie. La sua dichiarazione è stata resa nota in un’intervista, senza ulteriori dettagli su circostanze o motivazioni. L’episodio riguarda un trasferimento avvenuto in un aeroporto internazionale, con l’individuo che ha descritto le modalità del suo spostamento. Non sono stati forniti altri elementi che possano chiarire il contesto o le ragioni di questa misura.

Roma, 21 mag. (askanews) – “Sono stato portato all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con le manette e le catene alle caviglie”. Lo ha raccontato il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, appena atterrato a Fiumicino, che si trovava a bordo di un’imbarcazione della Flotilla diretta a Gaza, bloccata dalla marina israeliana. “Durante la perquisizione mi hanno strappato di dosso la cerata e mi hanno tolto i pantaloni dove custodivo il portafogli con i documenti che non mi hanno restituito”, ha aggiunto sottolineando che la marina israeliana “ci ha sparato due volte con proiettili non so di che tipo sulla barca prima di salire a bordo”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Gli attivisti della Flotilla. Mantovani: "Noi picchiati, con le manette e le catene alle caviglie"« Io ho preso le botte, Dario Carotenuto ha preso le botte , altri hanno preso più botte di noi.

Flotilla, la testimonianza di Mantovani: “Siamo stati picchiati e sentivamo le grida, ci hanno messo le manette e le catene alle caviglie”Sono attesi per primi per questa mattina a Fiumicino l'inviato del Fatto, Alessandro Mantovani, e il deputato del M5S, Dario Carotenuto, che erano...

Flotilla, il deputato M5s Carotenuto: Picchiati selvaggiamente da tre energumeniIl deputato del M5S Dario Carotenuto ed il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della Flotilla intercettate dagli israeliani, sono ... ilgazzettino.it

Flotilla, Mantovano: portato all’aeroporto con manette e catene a caviglieMag 21, 2026 M.O. Roma, 21 mag. (askanews) – Sono stato portato all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con le manette e le catene alle caviglie. Lo ha raccontato il giornalista del Fatto Quotidiano Al ... askanews.it