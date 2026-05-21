Flotilla Mantovani torna in Italia | Legati e bendati la nave prigione era il posto del terrore La vicedirettrice Oliva | Faremo causa violati i diritti umani

Da ilfattoquotidiano.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mantovani, uno dei membri della flottiglia, è rientrato in Italia e ha descritto le condizioni a bordo di una nave come un luogo di terrore, con persone legate e bendate. La vicedirettrice dell’organizzazione ha annunciato l’intenzione di intentare una causa legale, accusando violazioni dei diritti umani. Alessandro, un altro coinvolto, ha subito un trattamento che secondo le dichiarazioni sarebbe contrario ai diritti fondamentali, portando così alla decisione di procedere legalmente.

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“Il trattamento a cui è stato sottoposto Alessandro è un trattamento che viola qualsiasi tipo di diritto umano, per questo, come giornale, abbiamo intenzione di fare causa “. A dichiararlo è Maddalena Oliva, vicedirettrice de il Fatto Quotidiano, poco dopo l’arrivo all’aeroporto di Fiumicino dell’inviato Alessandro Mantovani, imbarcato con la Flotilla e deportato in Israele con altri 430 attivisti. “Noi siamo stati legati e bendati – racconta l’inviato del Fatto – io sono stato picchiato. La nave prigione era il posto del terrore. Quando gli israeliani arrivavano, sparavano granate assordanti e, durante la notte, illuminavano con dei fanali potentissimi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, Mantovani torna in Italia: “Legati e bendati, la nave prigione era il posto del terrore”. La vicedirettrice Oliva: “Faremo causa, violati i diritti umani”
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