Un cittadino italiano ha raccontato dettagli di un’esperienza durante il suo arrivo in Israele, descrivendo di essere stato aggredito all’ingresso. Secondo quanto riferito, al momento dell’accesso in un container di ingresso, sarebbe stato preso a calci e colpito con pugni, ricevendo anche insulti. La testimonianza si aggiunge a una serie di resoconti che evidenziano comportamenti violenti durante le procedure di ingresso nel paese. I dettagli sono stati condivisi dall’interessato, che ha parlato di un episodio di aggressione fisica e verbale.

All’arrivo in Israele “come entravi nel container di ingresso ti ‘gonfiavano’. Mi hanno preso a calci sulle gambe e cazzotti in faccia. A qualcuno hanno rotto braccia e costole. Questa è la situazione. Poi con i palestinesi fanno anche peggio”. Lo ha affermato il giornalista del Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, al suo arrivo all’aeroporto di Fiumicino. Il cronista faceva parte della spedizione della Global Sumud Flotilla diretta a Gaza e abbordata dalla marina israeliana. Gli attivisti sono poi stati trasportati in Israele. “Ti pestavano e dicevano ‘Welcome to Israel’”, ha aggiunto Mantovani. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, Mantovani rientrato in Italia: "Ci pestavano e ci dicevano 'Welcome to Israel'"

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