Flotilla La Piccirella è rientrato in Italia | Paura per i nostri compagni ma non ci fermiamo

Questa mattina, un attivista italiano è tornato in Italia dopo essere stato a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, che erano state fermate da Israele al largo di Creta il 29 aprile. La sua presenza a bordo aveva attirato l'attenzione dei media, e lui stesso ha dichiarato di aver provato paura, ma di non voler rinunciare alla propria attività. La nave, chiamata La Piccirella, è stata tra quelle coinvolte nell’episodio.

E' rientrato in Italia questa mattina Tony La Piccirella, l'attivista barese della Global Sumud Flotilla che si trovava a bordo di una delle imbarcazioni fermate da Israele al largo di Creta lo scorso 29 aprile. La Piccirella, atterrato all'aeroporto di Fiumicino con un volo da Atene, si è.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Flotilla, Tony La Piccirella rientra in Italia: in mattinata l'arrivo a FiumicinoRientrerà in Italia questa mattina Tony La Piccirella, l'attivista barese impegnato nella missione della Global Sumud Flotilla che si trovava a bordo... Flotilla, navi fermate in acque internazionali. Due pugliesi a bordo: La Piccirella (attivista barese) e la salentina Angela. «Non abbiamo più notizie»A bordo delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, dirette a Gaza e bloccate dalla Marina Israeliana a ovest di Creta in acque internazionali,... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Flotilla bloccata in acque internazionali, presidio a Bari: Subito sicurezza per gli attivisti; La Global Sumud Flotilla bloccata già in Grecia da Israele: a bordo il barese Lapiccirella e un'attivista salentina. Il Governo: Liberazione immediata; Global Sumud Flotilla: Serve anche la piazza, ma possiamo farcela; Una nuova Flotilla per Gaza. Flotilla, Tony La Piccirella torna in Italia: Abbiamo paura per i nostri compagni detenuti in IsraeleL'attivista italiano della Flotilla ricorda che Saif è palestinese e in Israele è stata approvata la pena di morte su base razziale ... tg.la7.it Global Sumud Flotilla,rientrato a Roma La PiccirellaThiago Ávila e Saif Abukeshek sono ostaggi e vanno liberati subito. Facciamo un appello a tutta la società civile per fare pressione perché vengano liberati immediatamente: rischiano tantissimo. (AN ... ansa.it Ha preso il largo da Taranto con l'intento di «rompere il muro di silenzio» sulla Palestina e riportare il tema nel dibattito pubblico la Ghassan Kanafani, barca a vela della Freedom Flotilla, che avvia la campagna '100 porti - 100 città', scegliendo il capoluogo io - facebook.com facebook Flotilla, Tony La Piccirella torna in Italia: "Abbiamo paura per i nostri compagni detenuti in Israele" x.com