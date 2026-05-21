Un uomo è stato trasferito in serata all'aeroporto di Fiumicino dopo essere stato fermato dalle forze dell'ordine. Secondo quanto riferito, ha raccontato di essere stato preso a calci e pugni durante l’arresto, e di essere stato detenuto in un’area delimitata da container, dove si trovavano altre persone. La testimonianza descrive condizioni di detenzione ritenute dure, con riferimenti a un ambiente di isolamento e a un trattamento violento da parte di chi ha effettuato il fermo.

"Ci hanno separato ieri mattina. Un posto del terrore, un quadrato di container dove tenevano la gente con pane e acqua. Come entravi nel container di ingresso ti gonfiavano. A me hanno preso a calci sulle gambe e a cazzotti in faccia." Queste le parole del giornalista de Il Fatto Quotidiano, Alessandro Mantovani, arrivato all'aeroporto di Roma Fiumicino nella mattina di giovedì 21 maggio. L'uomo si trovava a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla intercettate dagli israeliani. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Flotilla, Mantovani arriva a Fiumicino: "Preso a calci e cazzotti"

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