Ieri a Praga, il ministro degli Esteri israeliano ha accusato i governi di sinistra europei di essere coinvolti in azioni di hasbara a sostegno della causa palestinese. La dichiarazione è stata fatta in presenza del suo collega ceco, durante un evento ufficiale. Subito dopo, è stato diffuso un video che mostra un intervento di un politico israeliano noto per le sue posizioni dure, mentre critica le iniziative di solidarietà verso la flottiglia, un episodio che ha suscitato reazioni sui social e tra gli osservatori.

Ieri a Praga il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar, con accanto il suo omologo ceco Petr Macinka, aveva appena terminato di lanciare accuse contro i «governi di sinistra» europei che avrebbero un approccio «radicale e anti-israeliano», quando da Tel Aviv gli hanno inviato il video che il suo collega Itamar Ben Gvir aveva appena pubblicato con orgoglio sui social. In esso si vede il ministro della Sicurezza e leader dell’estrema destra mentre molesta e irride gli attivisti della Global Sumud Flotilla (Gsf), portati contro la loro volontà ad Ashdod dopo essere stati sequestrati in acque internazionali dalla Marina militare... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Flotilla, lo show di Ben Gvir travolge la hasbara israeliana

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