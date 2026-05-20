Il governo italiano ha presentato una protesta ufficiale nei confronti dello Stato di Israele, chiedendo la liberazione degli italiani coinvolti nella cosiddetta “Flotilla”. La richiesta arriva dopo la diffusione di immagini che mostrano il ministro israeliano Ben Gvir, giudicate da alcuni come vergognose. La posizione del governo italiano è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, in cui si chiede anche delle scuse formali. La vicenda è stata al centro di discussioni tra le autorità italiane e israeliane nelle ultime ore.

«Giusta la protesta ufficiale del governo Meloni nei confronti dello Stato di Israele, chiedendo la liberazione degli italiani della “Flotilla” e le scuse dopo le vergognose immagini di Ben Gvir». Lo twitta Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d’Italia al Senato. Che aggiunge: «Anche in risposta alla protesta, pochi minuti fa lo stesso ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar, in reazione al video del ministro Ben Gvir ha postato questo: “Con questa vergognosa dimostrazione, hai consapevolmente arrecato danno al nostro Stato, e non è la prima volta. Hai vanificato gli enormi sforzi, professionali e coronati da successo, compiuti da moltissime persone, dai soldati delle Forze di Difesa Israeliane al personale del Ministero degli Esteri e molti altri. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ben Gvir e il senso di Lucio Malan sulla Flotilla

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