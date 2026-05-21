Flotilla i due livornesi e gli altri attivisti fermati verso il rientro Il prefetto | Trasferimento a Istanbul poi ritorno in Italia

Due attivisti italiani coinvolti nella Flotilla, insieme ad altri membri del gruppo, sono stati fermati dall'esercito israeliano mentre si avvicinavano al rientro. Attualmente sono detenuti nel centro di Ketziot, nel deserto del Negev. Secondo quanto dichiarato dal prefetto, il trasferimento è previsto a Istanbul, da dove poi torneranno in Italia. La vicenda riguarda l'intercettazione di una nave con a bordo i membri dell'organizzazione, che avevano tentato di raggiungere la Striscia di Gaza.

Gli attivisti italiani della Flotilla arrestati dall’esercito israeliano e attualmente trattenuti nel centro di detenzione di Ketziot, nel deserto del Negev, dovrebbero lasciare Israele nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 maggio. La destinazione prevista è la Turchia, da dove sarà poi organizzato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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