Il giudice ha descritto il video diffuso dagli attivisti della Flotilla, realizzato con la partecipazione del ministro israeliano della Sicurezza nazionale, come somigliante a Guantanamo. La scrittrice Anna Foa ha commentato pubblicamente la scena, definendo il comportamento del ministro come quello di un fanatico. La dichiarazione si inserisce in un contesto di tensione tra le parti, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sui contenuti specifici del video o sugli eventi che lo hanno preceduto.

Roma, 21 maggio 2026 – “Sembrava Guantanamo”. Il giudizio di Anna Foa sul video realizzato con gli attivisti della Flotilla dal ministro israeliano della Sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir, non prevede sfumature. Per la storica e scrittrice torinese, vincitrice del Premio Strega Saggistica lo scorso anno col suo Il suicidio di Israele (Laterza), sono “immagini di una gravità inaudita che potranno costituire un pericolo per gli ebrei nel mondo”. Foa, la sua prima impressione qual è stata? “Quando tutti hanno iniziato a chiamarmi ero in treno e non avevo visto il video. Me lo hanno descritto e già solo a parole mi è sembrato un gesto di una gravità inaudita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Flotilla, la scrittrice Anna Foa: “Sembrava Guantanamo, Ben-Gvir è un fanatico”

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