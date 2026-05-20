Caso Flotilla l’ira dell’Italia contro il Ministro Ben Gvir | Immagini inaccettabili vogliamo le scuse

L’Italia ha espresso forte indignazione nei confronti di un’immagine diffusa dal Ministro di un Paese straniero, che ha suscitato sdegno tra le autorità italiane. In una dichiarazione ufficiale, si è richiesto che vengano presentate delle scuse formali per quanto accaduto. La vicenda riguarda un episodio legato al caso Flotilla, con il governo italiano che ha condannato le azioni del ministro straniero e ha invitato alla responsabilità e al rispetto delle norme internazionali.

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