Caso Flotilla l’ira dell’Italia contro il Ministro Ben Gvir | Immagini inaccettabili vogliamo le scuse
L’Italia ha espresso forte indignazione nei confronti di un’immagine diffusa dal Ministro di un Paese straniero, che ha suscitato sdegno tra le autorità italiane. In una dichiarazione ufficiale, si è richiesto che vengano presentate delle scuse formali per quanto accaduto. La vicenda riguarda un episodio legato al caso Flotilla, con il governo italiano che ha condannato le azioni del ministro straniero e ha invitato alla responsabilità e al rispetto delle norme internazionali.
“ Non lasciatevi turbare dalle loro urla. Ottimo lavoro. Ecco come si fa “. Il Ministro della Sicurezza nazionale di Israele Itamar Ben Gvir, ha diffuso su X un video in cui lo si vede schernire gli attivisti arrestati provenienti Global sumud flotilla per Gaza Il filmato mostra decine di attivisti internazionali filo-palestinesi, tra cui decine di italiani, inginocchiati a terra presso la struttura del porto di Ashdod, apparentemente con le mani legate. (X FOTO) – Notizie.com Il video inizia con uno degli attivisti che grida “ Palestina libera “, prima di essere spinto a terra dagli agenti e trascinato via per lasciare spazio al Ministro in visita nella struttura. 🔗 Leggi su Notizie.com
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