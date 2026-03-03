Il ponte aereo della Farnesina pronto il rientro per 500 italiani Oggi 3 voli dai Paesi del Golfo

La Farnesina ha organizzato un ponte aereo per far tornare in Italia circa 500 italiani rimasti bloccati nei Paesi del Golfo. Oggi sono stati effettuati tre voli provenienti dalla regione del Golfo e destinati al nostro paese. L'operazione continua con l'obiettivo di garantire il rientro dei connazionali coinvolti nella situazione di emergenza.

AGI - Prosegue il ponte aereo organizzato dalla Farnesina per riportare in Italia i connazionali rimasti bloccati nella regione del Golfo dopo l'attacco all'Iran con tre voli per la giornata di oggi. Uno è decollato da Abu Dhabi per Milano Malpensa dove atterrerà dopo le 18 con a bordo i 200 studenti italiani tra i 16 e i 17 anni di età rimasti bloccati a Dubai. Altri due charter sono partiti da Mascate, in Oman, verso Roma, con a bordo 300 persone. A questi si aggiungono altri due voli Etihad partiti da Abu Dhabi, uno per Milano e l'altro per Roma. Per domani è già stato programmato un ulteriore volo dall'Oman per i connazionali trasportati in pullman dagli Emirati Arabi Uniti.