Ubriachi e drogati sui bus De Corato | Agenti e blindati per fermare il degrado notturno

Un deputato di Fratelli d’Italia ha segnalato un episodio di degrado avvenuto nella notte a Milano, a bordo di un autobus della linea 90. La nota è stata diffusa domenica pomeriggio e fa riferimento a comportamenti di persone sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti durante il tragitto. De Corato ha annunciato l’impiego di agenti e blindati per contrastare questa situazione.

Il deputato di Fratelli d’Italia Riccardo De Corato, in una nota di domenica pomeriggio, ha segnalato un nuovo episodio di degrado avvenuto la scorsa notte a bordo di un autobus della linea 90, a Milano. Nei pressi della fermata di piazzale Lotto, il conducente e alcuni passeggeri si sono trovati.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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