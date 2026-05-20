Per il professor Vittorio Sergi e gli altri arrestati della Global Sumud Flotilla Liceo Rinaldini in sciopero

Da anconatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 20 maggio 2026, gli studenti del liceo Rinaldini hanno deciso di fermarsi in segno di solidarietà con il loro insegnante, Vittorio Sergi, arrestato dalla marina israeliana mentre si trovava a bordo di una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Il collettivo studentesco Metropolis ha promosso uno sciopero per quella giornata, coinvolgendo l’intera scuola. L’arresto di Sergi si inserisce in un contesto più ampio di azioni portate avanti dalla flottiglia internazionale.

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ANCONA – Il collettivo studentesco Metropolis ha proclamato per oggi, mercoledì 20 maggio 2026, uno sciopero al Liceo Rinaldini per solidarietà con il proprio professore, Vittorio Sergi, arrestato dalla marina israeliana mentre era su una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla.Ovviamente. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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