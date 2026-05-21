Il governo israeliano attraversa una fase di divisione per via delle azioni della flottiglia. Il ministro degli Esteri ha commentato duramente, dicendo che qualcuno non rappresenta l’immagine di Israele. Questa affermazione arriva in un momento di tensione politica, mentre un altro membro del governo ha definito la scena come vergognosa. La situazione evidenzia le divisioni interne tra i membri del governo, con alcuni che criticano apertamente le decisioni di altri.

«Tu non sei il volto di Israele». Il commento del ministro degli Esteri Gideon Sa'ar è netto. Segno che questa volta, Itamar Ben-Gvir rischia di diventare un problema per tutto il governo, anche per il premier Benjamin Netanyahu. Nei confronti del ministro della Sicurezza interna, Sa’ar ha usato toni duri, denunciando «il danno causato deliberatamente a Israele con questo spettacolo vergognoso». LE ACCUSE «Non è la prima volta» ha proseguito il capo della diplomazia di Israele, che ha accusato il collega di estrema destra di avere «gettato alle ortiche sforzi enormi, professionali e di successo compiuti da molti». E lo stesso Netanyahu,... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Flotilla, il governo Netanyahu si spacca. Il ministro Sa?ar: «Scena vergognosa»

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