Il governo greco non ha ancora preso posizione pubblica sulla recente operazione militare condotta da Israele nella regione. Le autorità greche si sono limitate a esprimere ringraziamenti ufficiali a un altro paese per supporto e collaborazione. La situazione ha suscitato attenzione a livello internazionale, con molti osservatori che seguono da vicino gli sviluppi senza riscontrare interventi immediati da parte delle istituzioni greche.

Mare Loro «Lo sbarco avverrà in coordinamento con il governo greco». Il ministro israeliano degli Esteri Gideon Sa’ar ringrazia il governo di Atene «per la disponibilità» Mare Loro «Lo sbarco avverrà in coordinamento con il governo greco». Il ministro israeliano degli Esteri Gideon Sa’ar ringrazia il governo di Atene «per la disponibilità» La Grecia come l’Europa: spettatrice inerme dell’ennesima scorribanda dello stato di Israele alle sue porte. Dopo non essere riuscita a impedire il sequestro illegale a largo di Creta, la Grecia è stata ringraziata dal ministro degli Esteri Gideon Sa’ar per la sua «disponibilità» ad accogliere sulle proprie coste gli attivisti riconsegnati da Israele.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Il governo greco sta a guardare, con i ringraziamenti di Sa’ar

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La #GlobalSumudFlotilla è al largo della costa di Creta Il governo greco deve intervenire in favore della flotta. x.com