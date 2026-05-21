Flotilla il governo chiede sanzioni Ue contro Ben-Gvir | l’annuncio di Tajani e il lavoro di sponda con i partner
Il governo italiano ha inviato una richiesta ufficiale all’Unione Europea per imporre sanzioni contro il ministro israeliano. Questa decisione arriva dopo le dichiarazioni e le azioni del ministro, che hanno suscitato attenzione a livello internazionale. L’Italia ha avviato un dialogo con altri paesi membri per coordinare la posizione e definire eventuali misure restrittive da adottare. La questione si inserisce in un quadro di tensioni politiche e diplomatiche tra le parti coinvolte.
La questione potrebbe essere discussa già la settimana prossima. Bruxelles: «Se c'è l'intesa, si può fare». La Procura di Roma acquisisce agli atti il video del ministro israeliano Il governo italiano ha chiesto formalmente all’Ue di sanzionare il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir. La richiesta arriva dopo la durissima presa di posizione di Roma per il video in cui il responsabile della Sicurezza nazionale israeliana dileggiava gli attivisti della Flotilla, mentre si trovavano nel porto di Ashdod in ginocchio con le mani ammanettate dietro alla schiena. A rendere nota la richiesta è stato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Il ministro israeliano Ben-Gvir deride gli attivisti della Flotilla inginocchiati e bendati
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