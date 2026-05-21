Flotilla i toscani fermati verso il rilascio | Andranno a Istanbul per poi rientrare in Italia
Gli attivisti italiani coinvolti nella Global Sumud Flotilla sono stati fermati da Israele e saranno trasferiti nel pomeriggio di oggi a Istanbul. Da lì, riprenderanno il viaggio e rientreranno in Italia. La notizia è stata confermata questa mattina, senza ulteriori dettagli sui motivi del fermo o sulle modalità del trasferimento. La vicenda riguarda un gruppo di persone che aveva partecipato a un'operazione di solidarietà nel Mediterraneo.
Firenze, 21 maggio 2026 – Gli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla fermati da Israele saranno trasferiti nel pomeriggio di giovedì 21 maggio a Istanbul per poi rientrare in Italia. A confermare la notizia è il prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi. L’ex candidata governatrice, l’anestesista in pensione, padre e figlio: Flotilla intercettata, chi sono i toscani fermati da Israele "Nella mattinata odierna ho ricevuto ulteriori rassicurazioni circa il fatto che, nel corso della giornata, dovrebbe concretizzarsi il trasferimento di tutti i componenti della spedizione dalla struttura israeliana, presso cui si trovano, verso... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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