Flotilla i toscani fermati verso il rilascio | Andranno a Istanbul per poi rientrare in Italia

Gli attivisti italiani coinvolti nella Global Sumud Flotilla sono stati fermati da Israele e saranno trasferiti nel pomeriggio di oggi a Istanbul. Da lì, riprenderanno il viaggio e rientreranno in Italia. La notizia è stata confermata questa mattina, senza ulteriori dettagli sui motivi del fermo o sulle modalità del trasferimento. La vicenda riguarda un gruppo di persone che aveva partecipato a un'operazione di solidarietà nel Mediterraneo.

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