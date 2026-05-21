Flotilla i sedicenti Patrioti protestano per le violenze ma glissano sull’atto di pirateria
Un episodio ha attirato l’attenzione riguardo a un gruppo di attivisti noti come Patrioti, che hanno organizzato una protesta contro le violenze. Durante le dichiarazioni pubbliche, i partecipanti hanno evitato di commentare un atto di pirateria che si suppone abbia coinvolto alcuni di loro. Inoltre, si segnala che il ministro degli esteri ha preso posizione su un fatto riguardante il trattamento riservato agli attivisti in un centro di detenzione dell’IDF, suscitando reazioni e discussioni nel settore diplomatico.
Lo scandalo, che ha persino fatto sortire dal suo atavico torpore il ministro degli esteri Tajani sarebbe dunque quello del trattamento inumano riservato agli attivisti della Flotilla nel covo dell’Idf. Scandalizzato Mattarella, persino Meloni ha alzato un sopracciglio, mostrando al mondo che non è affetta da paralisi totale. Mi chiedo se l’IDF fosse stato più soft, se Ben Gvir non avesse fatto la sua pagliacciata a favore di telecamere (cosa che per altro ha già fatto in occasioni analoghe) in tal caso il nostro governo avrebbe balbettato qualcosa? Avrebbe, come finalmente ha fatto, convocato l’ambasciatore e chiesto all’Europa di applicare... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Global Sumud Flotilla, le opposizioni chiedono informativa urgente a Meloni: “Atto di pirateria di Israele in acque internazionali”
Schlein: “Flotilla? Atto di pirateria. Noi riconosceremo la Palestina”“Contro la Flotilla abbiamo assistito a un atto di pirateria che viola il diritto del mare e i diritti delle persone.