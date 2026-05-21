Flotilla i sedicenti Patrioti protestano per le violenze ma glissano sull’atto di pirateria

Un episodio ha attirato l’attenzione riguardo a un gruppo di attivisti noti come Patrioti, che hanno organizzato una protesta contro le violenze. Durante le dichiarazioni pubbliche, i partecipanti hanno evitato di commentare un atto di pirateria che si suppone abbia coinvolto alcuni di loro. Inoltre, si segnala che il ministro degli esteri ha preso posizione su un fatto riguardante il trattamento riservato agli attivisti in un centro di detenzione dell’IDF, suscitando reazioni e discussioni nel settore diplomatico.

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