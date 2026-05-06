Il confronto tra le autorità e il gruppo coinvolto nella flottiglia ha portato a dichiarazioni che definiscono l'evento come un atto di pirateria, ritenendo che abbia violato le leggi sul diritto del mare e i diritti delle persone coinvolte. Nel frattempo, si è annunciato il riconoscimento della Palestina da parte di un rappresentante politico, che ha espresso la volontà di ufficializzare tale riconoscimento.

“Contro la Flotilla abbiamo assistito a un atto di pirateria che viola il diritto del mare e i diritti delle persone. Anche gli attivisti poi rilasciati in Grecia hanno subito trattamenti inumani”. Elly Schlein, durante la presentazione del libro di Arturo Scotto 'Flotilla, in viaggio per Gaza' che si è tenuto presso la sala Enrico Berlinguer della Camera, non ha usato mezze misure per criticare il governo di Israele e per chiedere che Thiago e Saif vengano immediatamente liberati. “Quello che è illegale non è certo quello che ha cercato di fare la Flottilla ma è il blocco navale su Gaza, quello è illegale, quello che sta facendo il governo...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Schlein: “Flotilla? Atto di pirateria. Noi riconosceremo la Palestina”

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