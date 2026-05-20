Flotilla attivisti nel carcere di Ketziot Il prefetto Dionisi | Massimo impegno per tutelare i cittadini livornesi coinvolti
Un gruppo di attivisti si trova nel carcere di Ketziot, dove sono detenute alcune persone coinvolte in questioni legate a cittadini italiani. Il prefetto ha affermato di impegnarsi al massimo per raccogliere informazioni affidabili e veloci, al fine di garantire la tutela delle persone coinvolte. La situazione riguarda specificamente cittadini livornesi arrestati, e le autorità si stanno concentrando sulla gestione del caso con attenzione e tempestività.
“Ottenere informazioni certe, in maniera rapida, per garantire la massima tutela possibile ai cittadini italiani arrestati”. Nella giornata di mercoledì 20 maggio il prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, è intervenuto così in merito alla vicenda degli attivisti della Flotilla arrestati martedì. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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