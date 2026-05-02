Global Sumud Flotilla rilasciati quasi tutti gli attivisti | Sopravvissuti a 40 ore di calcolata crudeltà

Nella notte del 29 aprile, le autorità israeliane hanno abbordato 22 imbarcazioni appartenenti alla Global Sumud Flotilla, un'operazione che ha portato all'arresto di 180 attivisti provenienti da diversi paesi. A distanza di giorni, sono stati rilasciati 178 di loro, mentre due sono ancora sotto interrogatorio. Gli attivisti, molti dei quali hanno riferito di aver subito 40 ore di trattamenti dure e calcolate, hanno raccontato la loro esperienza al momento della liberazione.

Sono 178 su 180 gli attivisti della Global Sumud Flotilla rilasciati da Israele, dopo il blocco delle 22 imbarcazioni abbordate nella notte del 29 aprile. A bordo di una delle navi della missione umanitaria, anche il 42enne ravennate Luca Gennari. Come rende noto attraverso i propri canali anche.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Flotilla, attivisti: “Sottoposti a 40 ore di soprusi e crudeltà”Gli attivisti della Global Sumud Flotilla sbarcati a Creta “sono appena sopravvissuti a 40 ore di crudeltà premeditata a bordo di una nave della... Israele: gli attivisti di Flotilla saranno rilasciati in Grecia nelle prossime oreIn coordinamento con il governo greco, le persone trasferite dalle imbarcazioni della flottiglia alla nave israeliana saranno fatte sbarcare in... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Israele intercetta la Flotilla, attivisti verso sbarco in Grecia; Flotilla, dai legali esposto in Procura: 'Sequestrare nave israeliana'; Global Sumud Flotilla, CGIL in piazza anche in Lombardia il 30 aprile; Israele intercetta la Flotilla, arrestati anche 24 italiani. 'Saranno rilasciati nelle prossime ore'. Chi finanzia la (seconda) Global Sumud Flotilla? Le raccolte fondi e le pesanti accuse di IsraeleLa missione si regge su donazioni di persone comuni e della comunità palestinese all’estero (che Tel Aviv accusa di legami con i terroristi). Tutto trasparente e rendicontato. In Italia un’iniziativ ... quotidiano.net Flotilla, due attivisti portati in Israele. Esposto a Procura di Roma: Sequestrare quella naveI quasi 200 attivisti della seconda spedizione della Global Sumud Flotilla, partita dalle coste mediterranee per tentare di rompere il blocco navale ... ecovicentino.it I circa 175 attivisti della Global Sumud Flotilla per Gaza intercettati nella notte tra mercoledì e giovedì dalle forze israeliane in acque internazionali sono sbarcati sull’isola di Creta. Scortati dalla guardia costiera greca, gli attivisti sono saliti su quattro autobus di - facebook.com facebook Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) on X x.com