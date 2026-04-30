Flotilla verso Gaza fermata da Israele | 175 attivisti bloccati a Creta

Questa notte, 175 attivisti della Global Sumund Flotilla sono stati intercettati a largo di Creta. Il ministero degli Esteri israeliano ha confermato il fermo dei partecipanti, mentre gli organizzatori dell'iniziativa hanno fornito una versione diversa dei fatti. La flottiglia, diretta verso Gaza, si trova ora in stato di blocco. La vicenda ha attirato l'attenzione di diverse fonti, che hanno diffuso versioni contrastanti sugli eventi.

Questa notte 175 attivisti della Global Sumund Flotilla sono stati fermati a largo di Creta. Del fatto però arrivano due narrazioni opposte: quella del ministero degli Esteri israeliano e quella degli organizzatori dell'iniziativa. La tensione cresce e un nuovo caso internazionale riaccende il confronto sul blocco di Gaza LaMarina israelianaha fermato circa 175 attivisti dellaflottigliadiretta verso laStriscia di Gaza,organizzata per protestare contro il blocco navale imposto daIsraele. A renderlo noto è stato ilministero degli Esteri israeliano, secondo cui durante la notte sono state intercettate 21 delle 58 imbarcazioni dellaGlobal Sumud Flotillanei pressi dell’isola greca diCreta, dunque a centinaia di miglia nautiche dalle coste israeliane.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Flotilla verso Gaza fermata da Israele: 175 attivisti bloccati a Creta Notizie correlate Israele intercetta la Flotilla diretta a Gaza: “175 attivisti ora su nostre imbarcazioni”Madrid, Fils pensa alla semifinale con Sinner: “Sarà divertente, ha vinto qualcosa?” Inzaghi: “Scioccato da inchiesta, arbitri hanno penalizzato... Global Sumut Flotilla, la Marina israeliana intercetta 22 navi vicino a Creta. “Almeno 175 attivisti portati in Israele”. Turchia e Spagna: “Atto di pirateria”Roma, 30 aprile 2026 - Nella notte la Marina israeliana ha intercettato decine di imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al largo di Creta. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Flotilla, blitz di Israele vicino a Creta: minacce via radio, poi l’assalto. Si attiva la Farnesina; Global Sumud Flotilla, un atto di immaginazione politica collettiva; Salpata verso Gaza la nuova missione della Flotilla: Proviamo a tornare in un posto che consideriamo casa; La missione dei mille: riparte la Flotilla verso Gaza, perché un genocidio a bassa intensità è sempre un genocidio. Flotilla fermata al largo di Creta, l’avvertimento della marina israeliana: Zona proibita, cambiate rottaFlotilla di attivisti intercettata dalla marina israeliana vicino a Creta: ordine di cambiare rotta. Alta tensione nel Mediterraneo ... affaritaliani.it Flotilla, Marina israeliana ferma 21 navi (e 175 attivisti) al largo di Creta. «Civili rapiti, è pirateria». Farnesina chiede informazioni a Tel AvivSono almeno 22 le navi della Global Sumud Flotilla 'intercettate' dalla Marina israeliana al largo di Creta. E' quanto risulta dal 'tracker' nautico accessibile dal ... ilgazzettino.it Sky tg24. . La Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per portare aiuti umanitari, è stata intercettata nella notte dalle motovedette israeliane a ovest di Creta in acque internazionali. La testimonianza in diretta di Luca Poggi, in navigazione verso Gaza su una dell - facebook.com facebook La Flotilla procede verso la Striscia, l’Ue: “C’è il diritto di navigazione”. @amantovani71 x.com